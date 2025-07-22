نتنياهو يعلق على سبب كراهيته على الصعيد الدولي

(وكالات)

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ما وصفه بالكراهية المتزايدة ضده على الصعيد العالمي، ملقيًا باللوم على "الدعاية الإعلامية" في حشد الكراهية والموقف المعادي ضده وضد إسرائيل.

وفي مقابلة تليفزيونية، قال نتنياهو، إن تل أبيب "تواجه تهديدات نيابة عن العالم" وذلك في إطار تعليقه على "تصاعد الخطاب العدائي ضد إسرائيل".

وقال نتنياهو إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عبر له عن تقديره لدور إسرائيل في التصدي لإيران، مضيفًا أن تل أبيب "قامت بالمهمة نيابة عن الجميع"، مشيرًا إلى أن الصواريخ الإيرانية لم تكن موجهة فقط نحو إسرائيل، بل شملت أوروبا والولايات المتحدة أيضًا.

وردًا على سؤال حول سبب الكراهية الموجهة له، قال نتنياهو إن "السؤال الحقيقي ليس لماذا يكرهونني أو يكرهون ترامب، بل لماذا لا يدرك الناس الواقع؟ لماذا لا يعرفون ما هو الأفضل لهم؟"، معتبرًا أن الإعلام الحديث وتطبيقات مثل "تيك توك" تحول دون إيصال "الحقيقة" إلى الناس، حسب تعبيره.

وفي سياق حديثه عن الحرب الجارية في غزة، أشار نتنياهو إلى أن "المعاناة المدنية ليست هدفًا"، مضيفًا: "نحن أيضًا لا نرغب في معاناة المدنيين"، لكنه حمل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية استمرار الحرب، معتبرًا أن "إلقاء السلاح من قبلها واستسلامها قد يفتح الباب أمام السماح لها بمغادرة القطاع ووقف القتال".

أما بشأن إيران، فقد استبعد نتنياهو أي فرصة للسلام مع النظام الحالي، معبرًا في الوقت ذاته عن دعمه للشعب الإيراني الذي "يرغب في الإطاحة بالنظام"، حسب زعمه.

وعند الحديث عن بعض الأصوات داخل الولايات المتحدة التي ترفض دعم إسرائيل، قال نتنياهو إن " الأمريكيين في الولايات المتحدة الذين لا يريدون دعم إسرائيل، إنما لا يدعمون الولايات المتحدة"، في إشارة إلى ما يراه ترابطًا استراتيجيًا بين البلدين في مواجهة التهديدات المشتركة.