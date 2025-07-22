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أوكرانيا: قتلى وجرحى الجيش الروسي يتجاوز المليون و44 ألفًا

10:18 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025

قتلى وجرحى الجيش الروسي

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كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و44 ألفا و250 فردا، من بينهم 1090 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11037 دبابة، منها دبابتان أمس الاثنين، و23028 مركبة قتالية مدرعة، و30637 نظام مدفعية، و1444 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1199 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 421 طائرة حربية، و340 مروحية، و47181 طائرة مسيرة، و3515 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و55859 من المركبات وخزانات الوقود، و3934 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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