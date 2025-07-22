الأونروا: سكان غزة بمن فيهم زملائنا بالوكالة يغمى عليهم بسبب الجوع

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن سكان قطاع غزة بمن فيهم زملائها في الوكالة يُغمى عليهم بسبب الجوع الشديد.

وشددت الوكالة الأممية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح لها بإدخال الطعام والأدوية.

وأمس الاثنين، قالت الأونروا إنها تتلقى رسائل يأس من قطاع غزة عن المجاعة بما في ذلك رسائل من زملائها، مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بمقدار 40 ضعفًا.

وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع مارس الماضي، فتح المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعيش أكبر أزمة إنسانية في تاريخه.

وتستهدف قوات الاحتلال مراكز توزيع المساعدات، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني وأكثر من 6 آلاف مصاب من الباحثين عن لقمة العيش، ومات نحو 74 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية.