وكالات

هاجم مستوطنين قريتي بيتين وبرقا شمال مدينة رام الله، إذ أضرموا النار في سيارات الفلسطينيين، وخطوا عبارات عنصرية على جدران أحد المنازل.

قالت مصادر محلية، إن المستوطنين اقتحموا قرية بيتين تحت جنح الظلام، وأطلقوا طائرة مسيرة "درون" في سماء المنطقة أثناء تنفيذ الاعتداء، ما أثار حالة من التوتر والقلق في صفوف السكان.

كما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة شمال شرقي مدينة رام الله، وفقا لروسيا اليوم.



ووفق موقع "عرب 48" واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الأراضي الزراعية، إذ اقتحموا قرية جلبون شرق مدينة جنين، وقطعوا عشرات أشجار الزيتون المثمرة تحت حماية القوات الإسرائيلية.