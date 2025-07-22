وكالات

تحطمت طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في بنجلاديش بمدرسة في العاصمة دكا بعد وقت قصير من إقلاعها بعد ظهر يوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل الطيار و24 شخصا آخرين، معظمهم من الطلاب، بحسب ما أفاد به مسؤولون.



وأدى الحادث إلى إصابة 171 شخصا آخرين، معظمهم من الطلاب، وتم إنقاذهم من مبنى المدرسة المكوّن من طابقين والمشتعل بالنيران، بحسب ما ذكره المسؤولون.

وتم نقل المصابين، وكثير منهم يعانون من حروق، بواسطة طائرات مروحية وسيارات إسعاف ، كما شارك رجال الإطفاء في عمليات الإنقاذ أيضا.

كانت التقارير الأولية بعد الحادث قد أشارت إلى مقتل 20 شخصا، لكن خمسة منهم توفوا لاحقا متأثرين بجراحهم خلال الليل، وفقا لسكاي نيوز.

وقال الأطباء مساء الإثنين، إن حالة نحو عشرين مصابا لا تزال حرجة.

وقضى العديد من الأقارب ليلتهم في مستشفى متخصص بعلاج الحروق بانتظار العثور على جثث ذويهم.

وأعلنت الحكومة أن اليوم الثلاثاء يوم حداد وطني، حيث سيتم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد.

وقال الجيش، إن الطائرة أقلعت من قاعدة "إيه كيه خاندكار" الجوية في حي كورميتولا بالعاصمة دكا في الساعة 01:06 من مساء الإثنين بالتوقيت المحلي، وأنها تحطمت بعد ذلك بوقت قصير، حيث اندلعت فيها النيران على الفور.

وذكرت التقارير أن الطائرة "تعرضت لخلل فني"، مشيرة إلى أن لجنة رفيعة المستوى تابعة لسلاح الجو ستجري تحقيقا لتحديد السبب.