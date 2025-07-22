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استشهاد 12 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين بقطاع غزة

05:02 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025

قصف إسرائيلي

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وكالات

قالت السلطات الصحية بقطاع غزة في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، إن قصفا إسرائيليا بدبابات أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في مخيم غرب مدينة غزة بشمال القطاع.

وقال مسعفون، إن دبابات متمركزة بشمال مخيم الشاطئ أطلقت قذيفتين على الخيام التي تأوي عائلات نازحة.

ولم يصدر بعد تعليق من الجيش الإسرائيلي على الواقعة، وفقا للغد.

توغلت دبابات إسرائيلية في الأحياء الجنوبية والشرقية من مدينة دير البلح بقطاع غزة لأول مرة يوم الإثنين، وقالت مصادر إسرائيلية إن الجيش يعتقد أن بعض المحتجزين المتبقين متواجدون هناك.

وتكتظ المنطقة بالفلسطينيين النازحين خلال الحرب المستمرة منذ 21 شهرا في غزة حيث فر المئات منهم غربا أو جنوبا بعد أن أصدرت إسرائيل تعليمات للسكان بالإخلاء زاعمة إنها تسعى إلى تدمير قدرات حركة حماس وبنيتها التحتية.

وقال مسعفون في غزة، إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون في قصف بالدبابات استهدف منازل ومساجد.

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