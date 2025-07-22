الأمم المتحدة: آخر شريان يُبقي الناس على قيد الحياة في غزة ينهار

وكالات

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، إذ ينهار آخر شريان يُبقي الناس على قيد الحياة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسمه، إن الأمين العام يعبر عن أسفه للتقارير المتزايدة عن معاناة الأطفال والكبار من سوء التغذية.

وتابع: "على إسرائيل التزام بالسماح بتقديم الإغاثة الإنسانية التي تُوفرها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، وتسهيلها بكل الوسائل المتاحة لها"، وفقا لروسيا اليوم.

تأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه أهالي غزة من وضع مأساوي، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول أعداد غير مسبوقة من المواطنين إلى المستشفيات في حالات إعياء وإجهاد شديدين بسبب الجوع وسط انهيار كامل للمنظومة الصحية.