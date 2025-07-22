دبابات الاحتلال تتوغل في دير البلح وتثير مخاوف عائلات المحتجزين



وكالات

توغلت دبابات إسرائيلية في الأحياء الجنوبية والشرقية من مدينة دير البلح بقطاع غزة لأول مرة.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن الجيش يعتقد أن بعض المحتجزين المتبقين متواجدون هناك.

وتكتظ المنطقة بالفلسطينيين النازحين خلال الحرب المستمرة منذ 21 شهرا في غزة حيث فر المئات منهم غربا أو جنوبا بعد أن أصدرت إسرائيل تعليمات للسكان بالإخلاء زاعمة إنها تسعى إلى تدمير قدرات حركة حماس وبنيتها التحتية.

وقال مسعفون في غزة، إن 3 فلسطينيين على الأقل استشهدوا، بينما أصيب آخرون في قصف بالدبابات استهدف منازل ومساجد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "لا يزال موظفو الأمم المتحدة في دير البلح، وقُصف دارا ضيافة تابعان للأمم المتحدة على الرغم من إبلاغ الأطراف بمواقع مباني المنظمة الدولية، وهي حرمة لا يجوز انتهاكها. يجب حماية هذه المواقع، شأنها شأن جميع المواقع المدنية، بغض النظر عن أوامر الإخلاء".

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن مقر إقامة موظفيها ومستودعها الرئيسي في مدينة دير البلح تعرضا للهجوم 3 مرات يوم الإثنين.

وذكر مسعفون أن 5 أشخاص على الأقل، منهم أسرة من رجل وزوجته وطفليهما، استشهدوا داخل خيمة في غارة جوية شنتها إسرائيل بخان يونس.

وقالت وزارة الصحة في غزة في تحديثها اليومي، إن 130 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، وأصيب أكثر من 1000 بنيران إسرائيلية وغارات في أنحاء القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أحد أعلى المعدلات في الأسابيع القليلة الماضية، ولم تعلق إسرائيل بعد على واقعتي دير البلح وخان يونس.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن سبب بقاء الجيش خارج دير البلح حتى الآن هو الاشتباه في أن حماس ربما تحتجز إسرائيليين هناك، إذ يعتقد أن 20 محتجزا على الأقل من 50 محتجزين في غزة ما زالوا أحياء.

وعبرت عائلات المحتجزين عن قلقها على ذويها وطلبت توضيحا من الجيش عن كيفية حمايتهم.