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6 شهداء ومصابون في استهداف لمنتظري المساعدات بقطاع غزة

02:11 ص الثلاثاء 22 يوليو 2025

توزيع مساعدات غزة

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وكالات

استشهد 6 فلسطينيين، بينما أصيب عدد آخر، بالإضافة لمفقودين في استهداف الطائرات الإسرائيلية لمنتظري المساعدات عند ما بعرف بمنطقة التحلية ودوار السودانية شمال غربي مدينة غزة.

واستهدافت طائرات إسرائيلية، دوار السودانية، ومبنى التحلية في منطقة زيكيم شمال قطاع غزة، إذ أن هناك حديث يدور عن وجود شهداء وإصابات من منتظري المساعدات.

وبحسب شهود عيان، سيارات الإسعاف تنتظر التنسيق للدخول إلى هذه المناطق الخطرة، وفقا للغد.

في ذات السياق، قامت طائرات مُسيرة من نوع كواد كابتر بالقاء قنابل متفجرة على تجمع للمواطنين من منتظري المساعدات قرب دوار النابلسي غرب مدينة غزة.

كما استشهدت سيدتين وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة دردونة بجوار بركة الشيخ رضوان.

واستهدف قصفا مدفعيا وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي في خان يونس باستشهاد فتاة بسبب مضاعفات سوء التغذية الحاد والجفاف، في الوقت الذي كشف فيه المدير العام لوزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد المتوفين نتيجة التجويع في القطاع إلى 20 خلال 48 ساعة.

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