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وزير خارجية إيران: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة لكن لن نتخلى عن التخصيب

01:15 ص الثلاثاء 22 يوليو 2025

عباس عراقجي

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وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران لن تتخلى عن برنامج تخصيب اليورانيوم رغم تعليقه مؤقتا عقب الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنشآتها النووية جراء الضربات الجوية الأمريكية.

قال عراقجي: "تم تعليق التخصيب حاليا بسبب الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها المنشآت، لكن من البديهي أننا لا ننوي التخلي عنه، فهذا إنجاز لعلمائنا، وأصبح الآن قضية كرامة وطنية".

أضاف الوزير، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تواصل حاليا تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية وكذلك حالة مخزونات اليورانيوم المخصب، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيداته أن المواقع النووية الإيرانية تم تدميرها وطمسها بشكل كامل في الغارات الأمريكية.

وأشار إلى أن إعادة المواقع للخدمة ستستغرق سنوات وسيكون من الأفضل لإيران البدء من جديد في مواقع جديدة.

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عباس عراقجي وزير خارجية إيران إيران طهران التخصيب الضربات الأمريكية
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