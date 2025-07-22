الصحة العالمية: مقر إقامة موظفينا في غزة تعرض للهجوم 3 مرات



وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، إن مقر إقامة موظفيها ومستودعها الرئيسي في مدينة دير البلح بقطاع غزة تعرضا للهجوم 3 مرات يوم الإثنين.

وأضاف المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن 2 من موظفي المنظمة و2 من أفراد عائلتهما اعتُقلوا، مضيفا أن 3 منهم أطلق سراحهم لاحقا، بينما لا يزال موظف واحد رهن الاحتجاز.

وتوغلت دبابات إسرائيلية في الأحياء الجنوبية والشرقية من مدينة دير البلح لأول مرة يوم الإثنين، وهي منطقة قالت مصادر إسرائيلية إن الجيش يعتقد أن محتجزين قد يكونون محتجزين فيها.

وقال تيدروس، إنه سيتم إجلاء 32 من موظفي منظمة الصحة وأفراد عائلاتهم إلى مكتب المنظمة بمجرد أن أصبح الوصول ممكنا، وفقا للغد.

من جانبه عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث ينهار آخر شريان يُبقي الناس على قيد الحياة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الإثنين، إن جوتيريش يعبر عن أسفه للتقارير المتزايدة عن معاناة الأطفال والكبار من سوء التغذية.

وأضاف أن جوتيريش يندد بالعنف المستمر في غزة بما في ذلك قتل وإصابة الباحثين عن الطعام.

وأشار إلى أن غزة تعاني من نقص حاد في الضروريات الأساسية للحياة، مؤكدًا أن إسرائيل ملزمة بالسماح بوصول المساعدات إلى هناك.