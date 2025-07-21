حماس: نتحرك بإيجابية لبحث مقترحات الوسطاء مع القوى والفصائل الفلسطينية

وكالات

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة تناقش حاليًا مقترحات الوسطاء مع القوى والفصائل الفلسطينية، في إطار السعي للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأضاف النونو في تصريحات، أن حماس تتعامل بإيجابية وسرعة مع الجهود السياسية الجارية، بهدف وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل، ووقف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشار إلى أن الحركة تُكثف تحركاتها على المستوى السياسي لحث الأطراف الفاعلة والمعنية على التدخل الفوري، داعيًا إلى تحرك جاد لإنهاء ما وصفه بـ"المأساة الإنسانية المتفاقمة".

ودعا النونو الأمتين الإسلامية والعربية إلى التحرك العاجل من أجل إدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية لمليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، مؤكدًا أن الوضع هناك يرقى إلى "عملية إعدام جماعي".