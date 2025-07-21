البيت الأبيض: ترامب يدعو لوقف القتال في غزة

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو إلى وقف القتال في قطاع غزة، تمهيدًا لبدء مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار وضمان الإفراج عن الأسرى.

وأضافت المتحدثة أن ترامب يعتبر أن الحرب في غزة طالت أكثر مما ينبغي، مشيرة إلى أن وتيرة العنف تصاعدت في الأيام الأخيرة، ما جعل القتال أكثر دموية.

وأكدت المتحدثة أن الرئيس ترامب يولي أهمية خاصة لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بطريقة آمنة ومنظمة، في ظل تدهور الأوضاع الميدانية والإنسانية في القطاع.