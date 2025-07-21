مواقع إسرائيلية: إجلاء جنود مصابين من قطاع غزة

وكالات

أفادت مواقع إسرائيلية بإجلاء جنود مصابين من قطاع غزة إلى مستشفى شعاريه تسيدق في القدس إثر حدث أمني هو الثاني اليوم.

كانت مواقع إسرائيلية أفادت بحصول "حدث أمني ثان في قطاع غزة".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإن قوات من لواء غولاني بينها وحدات هندسية ومدرعات بدأت التوغل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن العملية بدير البلح تشمل كتيبة واحدة، وقد تعمل لأسابيع حسب التطورات السياسية.