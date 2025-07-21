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"وصمة عار على الإنسانية".. ملك بلجيكا يصف ما يحدث في قطاع غزة

08:17 م الإثنين 21 يوليه 2025

الملك فيليب ملك بلجيكا

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وكالات

وصف الملك فيليب، ملك بلجيكا، الانتهاكات الإنسانية في قطاع غزة المحاصر بأنها "عار على الإنسانية"، وذلك في خطاب ألقاه مساء الاثنين عشية اليوم الوطني للبلاد، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال الملك من قصره في بروكسل: "أضم صوتي إلى كل من يدين الانتهاكات الإنسانية الخطيرة في غزة، حيث يُقتل الأبرياء بالقنابل ويُتركون ليموتوا جوعًا، بينما هم محاصرون في أماكنهم".

وأضاف الملك: "لقد طال أمد هذا الوضع أكثر مما ينبغي إنه وصمة عار في جبين البشرية جمعاء. نحن ندعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء هذه الأزمة المستعصية على الفور".

وتُعد هذه التصريحات من أقوى المواقف العلنية التي يتخذها الملك فيليب تجاه أحد الصراعات الدولية، في ظل التزامه المعتاد بالحياد السياسي، حيث يقتصر دوره الدستوري على تقديم المشورة والدعم والتحذير للحكومة دون التدخل المباشر في القرارات السياسية.

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