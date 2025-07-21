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وزيرا دفاع إيران وروسيا يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية

07:58 م الإثنين 21 يوليو 2025

السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي

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(د ب أ)

أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا كاظم جلالي، أن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية "العميد طيار عزيز نصير زاده" الذي يزور موسكو حاليا، أجرى اليوم الاثنين مباحثات مع نظيره الروسي "أندريه بيلسوف".

وأوضح "جلالي" في تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" اليوم الاثنين، أن المباحثات بين وزيري الدفاع الإيراني والروسي تركّزت على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وبحسب السفير الإيراني أيضا، فقد حضر العميد طيار نصير زاده، اللقاء الذي عقد أمس الأحد في قصر الكرملين بين مستشار قائد الثورة الإسلامية "علي لاريجاني" مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

كان السفير الإيراني قد أعلن يوم الجمعة الماضي أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلاده وروسيا، دخلت رسميًا حيز التنفيذ.

يشار إلى أن الرئيس الروسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان وقعا في أبريل الماضي على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وتكرس المعاهدة وضع روسيا وإيران كشريكين استراتيجيين وتشمل جميع المجالات، بما فيها الدفاع، ومكافحة الإرهاب، والطاقة، والمالية، والنقل، والصناعة، والزراعة، والعلوم، والثقافة، والتكنولوجيا.

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روسيا كاظم جلالي عزيز نصير زاده أندريه بيلسوف إيران
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