الحوثيون: هاجمنا بـ5 مسيرات 5 أهداف إسرائيلية

وكالات

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" اليوم الاثنين تنفيذ عملية وصفتها بالنوعية وذلك باستخدام 5 طائرات مسيرة استهدفت 5 مواقع إسرائيلية، منها مطار اللد ورامون وميناء أم الرشراش "إيلات"، وفقا للبيان.

وأكدت الجماعة اليمنية أن عملياتها لإسناد الشعب الفلسطيني ستستمر ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة.

كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بأن قوات من لواء غولاني بينها وحدات هندسية ومدرعات بدأت التوغل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن العملية بدير البلح تشمل كتيبة واحدة، وقد تعمل لأسابيع حسب التطورات السياسية.