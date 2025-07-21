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وفاة 3 ونجاة 575 شخصا إثر اندلاع حريق بعبارة في اندونيسيا

06:16 م الإثنين 21 يوليو 2025

اندلاع حريق في عبارة - ارشيفية

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(أ ب)

أفاد رجال الإنقاذ الإندونيسيون الذين يعملون على إجلاء ركاب عبارة اشتعلت فيها النيران في البحر، بإنقاذ 575 شخصا ووفاة ثلاثة فيما لايزال اثنان في عداد المفقودين.

واندلعت النيران في العبارة "كي إم برشلونة 5" ظهر يوم الأحد أثناء توجهها إلى مانادو، عاصمة مقاطعة شمال سولاويزي، في رحلتها الاعتيادية التي تستغرق نصف يوم من ميناء ميلونجوان في منطقة جزر تالود في المقاطعة نفسها، وفقا للأدميرال أول فرانكي باسونا سيهومبينج، قائد قاعدة مانادو البحرية.

وأضاف سيهومبينج أن سفينة تابعة لخفر السواحل، وست سفن إنقاذ، وعدة قوارب مطاطية، شاركت في عملية الإنقاذ.

وانتشلت الطواقم العديد من الأشخاص من البحر ونقلتهم إلى الجزر القريبة، كما أنقذ الصيادون المحليون بعض الناجين الذين كانوا يرتدون سترات النجاة أثناء انجرافهم في المياه الهائجة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ركابا مذعورين، معظمهم يرتدون سترات نجاة، يقفزون في البحر بينما كانت ألسنة اللهب البرتقالية والدخان الأسود تتصاعد من السفينة المشتعلة.

وكانت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، على الرغم من عدم ورود تقارير فورية عن وجود مفقودين. وكانت السلطات قد أعلنت سابقًا عن وفاة خمسة أشخاص، لكن الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ عدلت العدد إلى ثلاثة في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بعد إنقاذ راكبين أُعلن عن وفاتهما في المستشفى، أحدهما رضيع يبلغ من العمر شهرين امتلأت رئتاه بمياه البحر.

وأكد سيهومبينج أن الحريق الذي اندلع في مؤخرة العبارة تم إخماده في غضون ساعة. وسجل بيان ركاب العبارة في البداية 280 راكبًا فقط و15 من أفراد الطاقم، لكن الوكالة الوطنية للإنقاذ أكدت إنقاذ 568 ناجيا وانتشال ثلاث جثث، من بينها امرأة حامل.

ومن الشائع أن يختلف عدد الركاب على متن القارب أو العبارة عن بيان الحمولة في إندونيسيا. وقال سيهومبينج إن هذا الاختلاف قد يسهم في وقوع حوادث ويعقد جهود البحث والإنقاذ.

وتتسع العبارة لـ 600 شخص.

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حريق عبارة اندونيسيا خفر السواحل
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