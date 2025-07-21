هتفوا "الموت للعرب".. مستوطنون يعتدون على عمال فلسطينيين بالقدس (فيديو)

وكالات

هاجم مستوطنون متطرفون عمالًا فلسطينيين يعملون في مبنى "سينما سيتي" في مدينة القدس المحتلة.

وتعدى المستوطنون الإسرائيليون على العمال الفلسطينيين بالضرب، كما هتفوا بعبارة "الموت للعرب".

مجموعة من المستوطنين اعتدت على موظفين فلسطينيين داخل سينما “سيتي” في القدس، وسط هتافات عنصرية بينها: “الموت للعرب”.



الاعتداء وقع أمام أنظار الحاضرين، دون أي تدخل فعّال من عناصر الأمن، بينما غابت الشرطة عن المشهد تمامًا، وكأن شيئًا لم يكن . pic.twitter.com/bZr7UFtf08 — Tamer | تامر (@tamerqdh) July 20, 2025

ويتزايد عنف المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ كشف تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن عمليات التضييق والقتل ضد الفلسطينيين والهجمات عليهم على أيدي المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة تزايدت خلال الأسابيع القليلة الماضية.