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هتفوا "الموت للعرب".. مستوطنون يعتدون على عمال فلسطينيين بالقدس (فيديو)

12:21 م الإثنين 21 يوليو 2025

المستوطنون الإسرائيليون

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وكالات

هاجم مستوطنون متطرفون عمالًا فلسطينيين يعملون في مبنى "سينما سيتي" في مدينة القدس المحتلة.

وتعدى المستوطنون الإسرائيليون على العمال الفلسطينيين بالضرب، كما هتفوا بعبارة "الموت للعرب".

ويتزايد عنف المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ كشف تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن عمليات التضييق والقتل ضد الفلسطينيين والهجمات عليهم على أيدي المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة تزايدت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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الموت للعرب فلسطينيين القدس سينما سيتي
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