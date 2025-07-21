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تركيا تحذر من خطر اندلاع حرائق الغابات

11:32 ص الإثنين 21 يوليه 2025

خطر اندلاع حرائق الغابات

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أنقرة - (د ب أ)

حذّر خبراء الأرصاد الجوية التركية السكان بشكل مباشر من الخروج من منازلهم، محددين أيامًا بعينها، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ يصل إلى 12 درجة دفعة واحدة، وتجاوزها في بعض المناطق حاجز الـ45 درجة مئوية.

وبحسب ما أورده موقع "تركيا الآن" توقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية أيضا على بعض المناطق، حتى يوم الخميس في سواحل شرق البحر الأسود ومناطق كارس، أرداهان وأرضروم.

وفي ظل هذه الظروف الجوية، أطلقت وزارة الزراعة والغابات والمديرية العامة للغابات تحذيرات من خطر اندلاع حرائق.

وطالبت الوزارة المواطنين بعدم إشعال النار أو رمي أعقاب السجائر أو الزجاجات والمواد القابلة للاشتعال في الغابات، وأشارت إلى أن 86% من حرائق الغابات تعود لأسباب بشرية.

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