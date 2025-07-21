مصر تبحث مع تشاد الأوضاع في القرن الإفريقي

(وكالات)

التقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، بوزير خارجية جمهورية تشاد, عبد الله صابر فضل, في العاصمة نجامينا، وذلك قبل بدء جولته في غرب إفريقيا.

وأثنى عبد العاطى على التطور الذي تشهده العلاقات المصرية - التشادية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى الدعم الكامل الذي توليه الحكومة المصرية لدعم مشروعات التنمية في تشاد، لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة، والزراعة، وبناء القدرات.

كما أشار إلى أن مصر تولي أولوية متقدمة لإنجاز مشروع الطريق البري بين مصر وتشاد، لتعزيز التبادل التجاري وتيسير حركة الأفراد والبضائع بين البلدين، وأعرب عن استعداد الشركات المصرية لدعم جهود تشاد في إنشاء السدود وآبار حصاد الأمطار.

كما أكد على الاهتمام بدعم تشاد فى تأسيس معهد للدراسات الدبلوماسية لتأهيل الكوادر التشادية، وأعرب عن التطلع لاستكمال الأعمال لتدشين مقر جامعة الإسكندرية في نجامينا في أقرب فرصة.

وشهد لقاء وزير الخارجية ونظيره التشادي تبادلًا للرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الساحل والقرن الإفريقي وتداعياتها على استقرار القارة.