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الفلبين تعلق الفصول الدراسية بسبب الأمطار الغزيرة

10:52 ص الإثنين 21 يوليو 2025

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مانيلا - (د ب أ)

علقت الفلبين العمل في المكاتب الحكومية والفصول الدراسية في العاصمة والأقاليم المجاورة اليوم الاثنين، وذلك بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه وفقا لمذكرة صادرة عن مكتب الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور، فإن قرار تعليق العمل بالنسبة للشركات الخاصة ستحدده الشركات.

وقد حذر مكتب الأرصاد من وقوع فيضانات في مناطق حضرية ومنخفضة أو بالقرب من الأنهار. كما أشار إلى أنه من الممكن وقوع انهيارات أرضية في بعض الأماكن.

وقد لقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم، في حين فٌقد سبعة آخرون بسبب الأمطار الموسمية وإعصار ويفا مطلع الأسبوع، حسبما قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في أحدث تقاريرها.

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