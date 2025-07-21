وكالات

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، القصف الذي شنه سلاح الجو الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، معتبرًا أن "الرد في دمشق لم يكن ضروريًا"، في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال.

وهاجم لابيد الحكومة الإسرائيلية بسبب عدم وجود سياسة واضحة وراء الهجمات التي تأمر بشنها في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، قائلًا: "ثملون بالقوة.. نهاجم في الشرق الأوسط حيثما نشاء دون أن تكون هناك سياسة واضحة".

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية ضرورة إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، قائلًا إن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تشكل خطرًا على مستقبل إسرائيل.

وفي وقتٍ سابق، أدان لابيد استهداف القصر الرئاسي السوري في العاصمة دمشق، معتبرًا أنه "تصرف متهور" و"لا يخدم أهدافًا استراتيجية".

واعتبر لابيد أن إسقاط النظام في سوريا ليس في صالح إسرائيل، قائلًا إن "إسرائيل بحاجة إلى استقرار سوريا".

وفي 16 يوليو الجاري، قصفت إسرائيل القصر الرئاسي السوري ومقر قيادة الأركان السورية وسط العاصمة دمشق.