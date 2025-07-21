روسيا تطلق وابلا جديدا من المسيرات والصواريخ على أوكرانيا



وكالات

قال مسؤولون في العاصمة الأوكرانية كييف، إن روسيا أطلقت وابلا جديدا من الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا في هجوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل والتسبب في اندلاع حرائق متعددة في المدينة.

قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، إن رجال الإنقاذ والمسعفين يعملون في مواقع في 4 مناطق في العاصمة.

وقال مسؤولو المدينة، إن محطة مترو أنفاق في وسط كييف وممتلكات تجارية ومتاجر ومنازل وروضة أطفال تضررت، وفقا للغد.

وفي ليلة أخرى شابها القلق والتوتر لسكان كييف، هرع الكثيرون للاحتماء في محطات مترو الأنفاق.

كما سُمع دوي انفجارات في جميع أنحاء المدينة بينما كانت وحدات الدفاع الجوي تشارك في صد الهجوم.

وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، إن عدة انفجارات هزت المدينة، لكنه لم يقدم تفاصيل فورية عن الأضرار.

كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال للتلفزيون الروسي في مقطع مصور نُشر يوم الأحد، إن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد للتحرك نحو تسوية سلمية بشأن أوكرانيا لكن الهدف الرئيسي لموسكو يتمثل في تحقيق أهدافها.