قراصنة يُهاجمون وكالات أمريكية بسبب ثغرة أمنية في برنامج مايكروسوفت



وكالات

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين، أن قراصنة هاجموا وكالات وشركات حكومية أمريكية بسبب ثغرة أمنية في برنامج مايكروسوفت "شير بوينت".

أضافت الصحيفة: "استغل قراصنة ثغرة أمنية كبيرة في برنامج مايكروسوفت لشن هجوم على وكالات وشركات حكومية خلال الأيام القليلة الماضية".

ووفقا لمعلوماتها، استُهدفت وكالات وطنية وإقليمية وجامعات وشركات طاقة، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كندا وأستراليا، بدأت التحقيق في ثغرة "شير بوينت".

كما أشارت الصحيفة، لم تُصدر مايكروسوفت أي تحديث لإصلاح المشكلة بعد، مؤكدة أن هوية منفذ عملية الاختراق وهدفها النهائي لا يزالان غير واضحين.