ارتفاع حصيلة ضحايا منتظري المساعدات الإنسانية في غزة لـ90 شهيدا



وكالات

تجاوز عدد ضحايا منتظري المساعدات الإنسانية في غزة، الـ90 شهيدا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت الوكالة باستشهاد أكثر من 132 شخصا بينهم 94 فلسطينيا من منتظري المساعدات في مواقع متفرقة من قطاع غزة.

وسُجلت أعلى أرقام الضحايا في شمال غزة، وتحديدا في منطقة السودانية التي شهدت باستشهاد أكثر من 80 شخصا، وفقا لسكاي نيوز.

وقال برنامج الغذاء العالمي، إن 25 شاحنة مساعدات دخلت من معبر زيكيم مع إسرائيل، ومع اقتراب القافلة، تعرض الحشد المحيط بها لإطلاق نار من الدبابات والقناصة الإسرائيليين، ووصف البرنامج العنف ضد الباحثين عن المساعدة بأنه "غير مقبول تماما".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي: إن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية باتجاه آلاف الأشخاص في شمال غزة الأحد للتخلص مما قال إنه "تهديد فوري".

وذكر أن النتائج الأولية تشير إلى أن أعداد الشهداء المبلغ عنها مبالغ فيها، وأنه "بالتأكيد لا يستهدف شاحنات المساعدات الإنسانية عمدا".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في حماس قوله: إن الحركة غاضبة من تزايد أعداد الشهداء وأزمة الجوع في القطاع، محذرا من أن هذا قد يؤثر سلبا على محادثات وقف إطلاق النار التي تجري حاليا في قطر.

ودمرت الحرب المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا جزءا كبيرا من غزة، وهناك مخاوف من تسارع وتيرة الجوع.

وذكر مسؤولو صحة فلسطينيون، أن مئات الأشخاص ربما يلقون حتفهم قريبا مع اكتظاظ المستشفيات بمرضى يعانون من الدوار والإعياء بسبب شح الطعام وانهيار عمليات إيصال المساعدات.

وقالت الأمم المتحدة أيضا الأحد إن المدنيين يتضورون جوعا ويحتاجون إلى تدفق المساعدات على نحو عاجل.

وطالبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات لقطاع غزة، قائلة إن لديها ما يكفي من مواد غذائية لجميع السكان لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولم يسمح لها بالدخول.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم بقيادة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.