قائد الأمن الداخلي بالسويداء: نؤكد على التزام الجميع بوقف إطلاق النار



وكالات

أكد قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء السورية أحمد الدالاتي، على التزام الجميع بوقف إطلاق النار.

قال الدالاتي: "نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة، سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة".

أضاف: "سيتم ضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، في إطار التزام الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال: "كما نؤكد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وفتح المجال لقيام مؤسسات الدولة بأخذ دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة".

كانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت صباح الأحد تجهزها قافلة مساعدات طبية إلى محافظة السويداء، في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار بعد هجمات شنتها عشائر البدو التي توافدت على مناطق المحافظة جنوب غرب سوريا.