وكالات

قال آدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الرهائن، إنه متفائل بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ستيف ويتكوف اقترب بشكل كبير من إنجاز الاتفاق.

وأوضح بوهلر، أن هناك شعورا متناميا بإمكانية إحراز تقدم بعد انتصار إسرائيل على إيران، -على حد تعبيره-، مضيفا: "الإسرائيليون يريدون أن يحدث ذلك، وأنا على تواصل معهم وأخبركم بذلك".

وانتقد بوهلر موقف حماس، بزعم أنها متعنتة بشكل كبير، إذ قال: "تم تقديم عروض كثيرة لهم، وكان ينبغي عليهم قبولها".

وشددا على أن حماس عليها أن تفرج عن الرهائن، وأنا الآن متفائل أكثر من أي وقت مضى، فنحن نتفاوض حاليا بشأن 18 محتجزا، وفقا للغد.

وتابع: "نريد إخراج جثتي أمريكيين، بالإضافة إلى باقي الرهائن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسلك طريقا جديا للتفاوض بشأن السلام، وأن هذا كل ما يمكن لحماس الحصول عليه، وعليهم قبول الصفقة الحالية.

وحذر بوهلر من أن رفض الصفقة من جانب حماس سيؤدي إلى تراجع المكاسب المحتملة، قائلًا: "في كل مرة يرفضون فيها الصفقة، يحصلون على شيء أقل".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي مشارك في المفاوضات، أمس الأحد، قوله: "بدا أننا ما زلنا أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مما كنا عليه في الأسابيع الأخيرة".

وقدّر مصدر إسرائيلي أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، قائلًا: "المحادثات تتقدم ببطء، لكنها تتقدم".

وأوضح مصدر إسرائيلي هذا الأسبوع في حديث مع عائلات المحتجزين، أن الأجواء إيجابية، لقد تجاوزنا عقبة كبيرة، ونمضي قدمًا، آملين في تحقيق اختراق.

وأضاف أن المفاوضات مكثفة للغاية، زاعما: "إذا لم تضع حماس عقبات جديدة، فمن المحتمل أن يصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى الدوحة خلال الأيام المقبلة".