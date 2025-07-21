

وكالات

أعلنت السفارة الأمريكية لدى دمشق، عن وجود ممرات إنسانية مفتوحة من محافظة السويداء إلى المعابر الحدودية وإلى العاصمة دمشق.

قالت السفارة في بيان: "اعتبارا من 20 يوليو 2025، هناك ممرات إنسانية مفتوحة من منطقة السويداء إلى المعابر الحدودية وإلى دمشق".

وأشارت إلى أنه "لا تزال تحذيرات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن السفر إلى سوريا عند المستوى الرابع: ممنوع السفر. ويظل هذا التحذير ساريا نظرا لمخاطر النزاع المسلح والعنف"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت: "لا تزال توجيهات وزارة الخارجية كما هي: إذا كنت قادرا على مغادرة سوريا بمفردك، فيرجى القيام بذلك. يمكن للمواطنين الأمريكيين عبور الحدود البرية من سوريا إلى الأردن، وتتوفر التأشيرات عند الوصول، جميع المعابر الحدودية العاملة حاليا هي المواقع الوحيدة المتاحة لدخول الأردن عبرها".

وتابع: "المطارات مفتوحة، مع رحلات منتظمة من دمشق وحلب. إذا لم تتمكن من مغادرة سوريا، فلا تزال التوجيهات قائمة بالبقاء في مكانك. وتدعوكم السفارة إلى مواصلة متابعة الأخبار ووزارة الخارجية الأمريكية".