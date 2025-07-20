وزير الخارجية الإسرائيلي يأمر بعدم تمديد تأشيرة مسؤول أممي

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد، إنه أصدر تعليمات بعدم تمديد تأشيرة إقامة مسؤول المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، مضيفا "من ينشر الأكاذيب عن إسرائيل لن نتعاون معه".

وفي وقت سابق، قال وكيل الأمين العام لتنسيق الشؤون الإنسانية توم فليتشر، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت قبل أشهر قرارا بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف جهود الأمم المتحدة لإنقاذ الناجين الفلسطينيين من هجماتها العسكرية.

وأوضح فليتشر، أنه يجب إطلاق سراح الأسرى، وما كان ينبغي أن يحدث ذلك، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن القانون الدولي قاطع في ما يخص إسرائيل بصفتها القوة المحتلة، إذ يلزمها بالسماح بدخول المساعدات وليس استخدامها كورقة مساومة.

ووجه فليتشر رسالة، مفادها: "إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لمن لا يزال قادرا على إقناعها: ارفعوا هذا الظلم والحصار القاسي، دعوا العاملين بالمجال الإنساني ينقذون الأرواح".

في المقابل، وجّه فليتشر رسالة إلى المدنيين الفلسطينيين قائلا: "أما هؤلاء المدنيين الذين تُركوا بلا حماية، فلا اعتذار يكفي.. لكنني آسف لعجزنا عن دفع المجتمع الدولي إلى رفع هذا الظلم ومنعه، لن نستسلم حتى إذا أعطاكم العالم كل أسباب اليأس منا".