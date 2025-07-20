اليونيسيف: غزة باتت مقبرة للأطفال بسبب تخاذل العالم

وكالات

قال المتحدث الإقليمي باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" سليم عويس، الأحد، إن غزة تعيش واقعا مأساويا وباتت مقبرة للأطفال بسبب تخاذل العالم.

وأكد عويس في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الحصار على غزة والتضييق على إدخال المساعدات يسهم في زيادة الوفيات، موضحا أن "إسرائيل ترفض الكثير من طلبات إدخال المساعدات ما أدى لما نراه بالقطاع".

بدورها، أكدت المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية، أن لا كلمات تصف ما يحدث في غزة ووصلت المجاعة ذروتها، مشيرة إلى أن نية إسرائيل هي محو الفلسطينيين في القطاع.

وأوضحت المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية، أن المجتمع الدولي يكافئ إسرائيل، مشددة على أنه لا يمكن الحديث عن حل الدولتين وإسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

وأضافت: "أوقفوا هذه الكارثة التي تحدث في غزة"، مؤكدة أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تواجهان أي معارضة، مضيفة "يقومون بتوزيع الطعام بآلية تعتمد القتل وبالتالي هو مشروع إجرامي".