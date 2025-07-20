وكالات

أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة من التعاطف والحزن على مسن فلسطيني ظهر وهو يقف في أحد الطوابير انتظارا للحصول على المساعدات الغذائية.

وشارك عدد كبير من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو، فيما تضاربت تعليقاتهم على سقوط المسن بين من يؤكد وفاته جوعا بعد انتظاره لعدة أيام، وبين من يشير إلى أنه فقد وعيه فقط.

من جانبه، نشر المركز الفلسطيني للإعلام، الفيديو على حسابه بمنصة إكس، معلّقا بـ"مسن فلسطيني يسقط من شدة الجوع أثناء انتظاره للحصول على وجبة طعام في غزة".

#شاهد | مسن فلسطيني يسقط من شدة الجوع أثناء انتظاره للحصول على وجبة طعام في غزة . pic.twitter.com/kulERyPYXP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 20, 2025

في المقابل، شارك ناشط على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دُوّن في حسابه عمله لدى صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، المقطع المصور وأرفقه بتعليق يؤكد وفاة المسن الفلسيطيني، كاتبا: "مسن من غزة يقف منذ أيام للحصول على الطعام، وقد فارق الحياة". وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام عربية في تعليقها على الفيديو، أن الشيخ الفلسطيني سقط فاقدا الوعي فقط، حيث كتبت: "مسن في غزة يسقط مغشياً عليه من شدة الجوع أثناء انتظاره الحصول على الطعام".

مسن في غزة يسقط مغشياً عليه من شدة الجوع أثناء انتظاره الحصول على الطعام pic.twitter.com/gEvAmeMf08 — القبس (@alqabas) July 20, 2025

حظي مقطع الفيديو، بمشاركة واسعة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تفاعل عدد كبير من الجمهور.