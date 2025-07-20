إعلام عبري: أمهات جنود إسرائيليين يتظاهرون أمام منزل رئيس الأركان

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأحد، إن أمهات جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي يخدمون في غزة يتظاهرن أمام منزل رئيس الأركان إيال زمير.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن أمهات الجنود الإسرائيليين يطالبن زامير بوقف الحرب وإعادة أبنائهن من غزة.

وفي مقطع فيديو حديث، ظهر جندي إسرائيلي مُبديا اعتراضه على طول فترة خدمته في غزة، قائلا: "إننا نموت والأحزاب الحريدية غير مستعدة للتنازل"، في إشارة إلى معارضة الأحزاب الحريدية تجنيد اليهود المتدينين في الجيش.

وذكرت القناة 12، أن وزير الإسكان الحريدي المستقيل هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه إذا بدأ اعتقال الحريديم الذين يرفضون التجنيد وقال إن ذلك سوف يزلزل الدولة.

وأشار وزير الإسكان الحريدي المستقيل، إلى أن قادة ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقنعوا الحريديم بدعم الانقلاب القضائي بادعاء أنه يصب في صالحهم وقد تم تضليلهم.