البث العبرية: من الممكن حدوث اختراق بمفاوضات الأسرى خلال أيام

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصدر، الأحد، إن من الممكن حدوث اختراق في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بالدوحة خلال أيام.

في المقابل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، إن إسرائيل لا تنوي إرسال وفد رفيع إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات الأسرى.

وأكدت المصادر، أن المفاوضات لا تزال مستمرة، غير أن الأمر يتطلب وقتا أطول، موضحين أنه من غير المتوقع أن يزور المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الدوحة و"هذا هو المؤشر الأهم".

وفي وقت سابق من اليوم، عبّر المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر عن تفاؤله الكبير بخصوص التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في قطاع غزة، مضيفًا: "حان الوقت لتفرج حماس عن الأسرى وأنا متفائل أكثر مما كنت في السابق".

وأكد المبعوث الأمريكي، في تصريح لقناة "سي إن إن"، أن هناك شعورًا جديدًا بالقدرة على إنجاز شيء مهم في غزة، رغم التحديات المستمرة، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين يرغبون بشدة في الوصول إلى اتفاق، بينما وصف حماس بأنها "عنيدة جدًا" وفق قوله.

وأضاف: "تم عرض الكثير من الخيارات على حماس، ويجب عليهم قبول هذه العروض، مشيرًا إلى أن الخطوة التالية تتطلب من حماس اتخاذ إجراء إيجابي، وإذا لم تفعل ذلك، سيتعين على إسرائيل اتخاذ تدابير حاسمة.

وأشار "بولر"، إلى أن الحل في غزة يتطلب اهتمامًا بأدق التفاصيل، قائلاً: "الأمر في غزة يتعلق بتفاصيل صغيرة، وكل خطوة مهمة"، مضيفًا: "أنصح حماس بقبول عرض الاتفاق الذي تقدمه إسرائيل وأمريكا، فهو يوفر فرصة حقيقية لحل الأزمة".