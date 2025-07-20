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البث العبرية: إسرائيل أرسلت مساعدات طبية وإنسانية للدروز بالسويداء

09:24 م الأحد 20 يوليه 2025

دروز سوريا

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأحد، إن إسرائيل أرسلت مساعدات إنسانية ومعدات طبية إلى الدروز في محافظة السويداء بسوريا.

وأفادت البث العبرية، مساء السبت، بأن وزارة الصحة الإسرائيلية تستعد لإرسال معدات طبية وأدوية إلى محافظة السويداء في سوريا.

وأوضحت البث العبرية، أن المعدات الطبية ستنقل للسويداء عبر الأجهزة الأمنية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد استصدار التصاريح اللازمة.

وفي إطار منفصل، ذكرت البث العبرية، أن 2000 درزي يخدمون بجيش الاحتلال والأمن الإسرائيلي يعربون عن استعدادهم للقتال مع دروز السويداء في سوريا.

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