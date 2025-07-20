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"بسبب وعكة صحية".. نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته غدا

08:15 م الأحد 20 يوليه 2025

نتنياهو

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وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته غدا، بسبب تعرضه لوعكة صحية.

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن اليوم، أن بنيامين نتنياهو تعرض لوعكة صحية خلال الليل، وخضع لفحص طبي في منزله أجراه مدير قسم الأمراض الباطنية بمستشفى هداسا عين كارم، ليتبيّن أنه مصاب بالتهاب في الأمعاء ناتج عن تناول طعام فاسد.

وأوضح المكتب، في بيان صادر عنه، أن نتنياهو أجرى فحوصات إضافية أظهرت أن حالته الصحية مستقرة، ويخضع حاليًا لعلاج وريدي لتعويض السوائل بعد إصابته بجفاف ناتج عن المرض، وفقًا لما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وبحسب البيان، سيلتزم رئيس الوزراء بالراحة في منزله لمدة ثلاثة أيام بناءً على توصية الأطباء، على أن يواصل تسيير أعمال الحكومة من مكان إقامته.

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الجيش الإسرائيلي نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مستشفى هداسا عين كارم
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