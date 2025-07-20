مسؤول إسرائيلي: مباحثات جارية مع 3 دول لإنزال جوي للمساعدات في غزة

وكالات

نقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب تُجري حاليًا محادثات مع ثلاث دول ذات أغلبية سكانية بهدف تنسيق إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح المسؤول في تصريحات لـ"فوكس نيوز"، أن إحدى هذه الدول بدأت مناقشاتها قبل نحو ثلاثة أسابيع، ويُتوقع أن تكون أول من يمضي قدمًا في تنفيذ عملية الإنزال الجوي.

ولم يتم الكشف بعد عن أسماء الدول الثلاث المعنية أو طبيعة المساعدات المزمع إيصالها، في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدعوات لفتح ممرات آمنة ومستدامة لإغاثة المدنيين.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لتجمعات المدنيين المنتظرين للمساعدات الإنسانية، ارتفعت إلى 73 شهيدًا، وأكثر من 150 إصابة، بينها حالات حرجة للغاية.

ووفق البيان الصادر عن الوزارة، فإن 67 شهيدًا سقطوا في شمال قطاع غزة وحده، جراء سلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين.