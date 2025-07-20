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بالفيديو.. حريق هائل في عبارة ركاب بإندونيسيا يجبر العشرات على القفز في البحر

06:48 م الأحد 20 يوليه 2025

حريق هائل في عبارة ركاب بإندونيسيا

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وكالات

أكدت البحرية الإندونيسية أنه تم إجلاء جميع ركاب السفينة كي إم 3 برشلونة بسلام، وذلك عقب اندلاع حريق على متنها بعد ظهر اليوم الأحد في مياه مقاطعة سولاويسي الشمالية.

وقال نائب الأدميرال دينيه هندراتا، قائد أسطول البحرية الإندونيسية، في تصريح لوكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" اليوم الأحد "نؤكد إنه تم إجلاء جميع ركاب السفينة".

وفي غضون ذلك، أفاد قائد القاعدة البحرية الثامنة مانادو، الكومودور بحري ماي فرانكي باسونا سيهومبينج، بأن الجنود تمكنوا من إجلاء 280 راكبا، غير أن ثلاثة من الركاب لقوا حتفهم.

أوضح سيهومبينج أن من بين 280 راكبا حتى الآن، تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، لم تكن ناجمة عن الحريق، بل بسبب المرض، مضيفًا أن فريق الإنقاذ لا يزال يفتش السفينة المحترقة للتأكد من عدم وجود ركاب آخرين على متنها.

وكانت النيران قد اندلعت في السفينة كي إم 3 برشلونة قرب جزيرة تاليسي في منطقة ميناهاسا الشمالية، بعد ظهر اليوم الأحد، أثناء رحلتها من أحد الموانئ في منطقة جزر تالاود إلى مدينة مانادو، عاصمة الإقليم.

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