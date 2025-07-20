وكالات

أكدت البحرية الإندونيسية أنه تم إجلاء جميع ركاب السفينة كي إم 3 برشلونة بسلام، وذلك عقب اندلاع حريق على متنها بعد ظهر اليوم الأحد في مياه مقاطعة سولاويسي الشمالية.

وقال نائب الأدميرال دينيه هندراتا، قائد أسطول البحرية الإندونيسية، في تصريح لوكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" اليوم الأحد "نؤكد إنه تم إجلاء جميع ركاب السفينة".

وفي غضون ذلك، أفاد قائد القاعدة البحرية الثامنة مانادو، الكومودور بحري ماي فرانكي باسونا سيهومبينج، بأن الجنود تمكنوا من إجلاء 280 راكبا، غير أن ثلاثة من الركاب لقوا حتفهم.

عبارة ركاب على متنها 280 شخصا اشتعلت فيها النيران قبالة ساحل مقاطعة سولاوسي الشمالية الإندونيسية، ما دفع الركاب إلى القفز منها في البحر وأدى الحادث لمقتل شخص واحد على الأقل.#إندونيسيا #حريق #سفينة #ترند #اكسبلور pic.twitter.com/1yjq9n5PjY — RT Arabic (@RTarabic) July 20, 2025

أوضح سيهومبينج أن من بين 280 راكبا حتى الآن، تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، لم تكن ناجمة عن الحريق، بل بسبب المرض، مضيفًا أن فريق الإنقاذ لا يزال يفتش السفينة المحترقة للتأكد من عدم وجود ركاب آخرين على متنها.

وكانت النيران قد اندلعت في السفينة كي إم 3 برشلونة قرب جزيرة تاليسي في منطقة ميناهاسا الشمالية، بعد ظهر اليوم الأحد، أثناء رحلتها من أحد الموانئ في منطقة جزر تالاود إلى مدينة مانادو، عاصمة الإقليم.