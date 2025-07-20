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مظاهرة ضخمة أمام السفارة الأمريكية بموريتانيا للتنديد بحرب التجويع على غزة

06:28 م الأحد 20 يوليه 2025

مظاهرة ضخمة أمام السفارة الأمريكية بموريتانيا للتن

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نواكشوط - (د ب ا)

تظاهرت حشود من الموريتانيين اليوم الأحد أمام السفارة الأمريكية في العاصمة نواكشوط للتنديد بحرب التجويع المتبعة من جانب إسرائيل ضد سكان غزة.

وجاءت المظاهرة تلبية لنداء حركة حماس للمساهمة في التعبئة العالمية والحشد لرفع الحصار الغذائي المفروض وحرب التجويع التي تنهجها إسرائيل ضد سكان غزة.

ورفع المتظاهرون شعارات تدين الحصار والتجويع والقتل وتطالب بوضع حد لما سموها "حرب الإبادة والتجويع" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مطالبين بإغلاق السفارة الأمريكية بسبب مواقف واشنطن المؤيدة لحرب إسرائيل ضد غزة.

وشهدت الوقفة حضور عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانيين والناشطين في المجتمع المدني، إلى جانب قادة رأي، فيما رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وأشادوا من خلال الشعارات والهتافات بصمود الشعبي الفلسطيني ومقاومته للعدوان الإسرائيلي.

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