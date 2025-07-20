القبائل السورية: ملتزمون باتفاق وقف القتال في السويداء

المتحدث باسم مجلس القبائل والعشائر السورية خلدون ا

وكالات

قال المتحدث باسم مجلس القبائل والعشائر السورية خلدون الأحمد، الأحد، إن القبائل والعشائر انسحبت من مدينة السويداء استجابة لبيان الرئاسة وكان هناك ضبط للنفس.

وأشار الأحمد في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أنه يجب أن تعطي العشائر البدوية الدولة فرصة وأن تكون الدولة حاضرة وأن يكون الوجود لمؤسسات الدولة هو صمام أمان للمجتمع.

وأكد الأحمد، التزام القبائل والعشائر ببنود الاتفاق وبالتهدئة وتريد للدولة أن تنجح في هذه المهمة.

من جانبها، قالت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الأحد، إن عملية التبادل والإفراج عن الموقوفين ستتم اليوم الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي في ساحة قرية أم الزيتون بمحافظة السويداء.

وذكر المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توماس باراك، أن جميع الأطراف اتفقت على وقف الأعمال العدائية اعتبارا من الساعة 17:00 بتوقيت دمشق.

وشدد باراك على أن تصاعد الأعمال العدائية لا يمكن احتواؤه إلا من خلال اتفاق على وقف العنف وحماية الأبرياء والسماح بالوصول الإنساني، مؤكدا أن التهدئة الدائمة أساسها التبادل الكامل للرهائن والمعتقلين والذي يجري العمل على لوجستياته.