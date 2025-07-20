وكالات

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توماس باراك، عن توصل جميع الأطراف في السويداء، إلى اتفاق يقضي بوقف الأعمال العدائية اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دمشق.

وقال المبعوث الأمريكي إن تصاعد الأعمال العدائية لا يمكن احتواؤه إلا من خلال اتفاق شامل يهدف إلى وقف العنف، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكد أن التهدئة الدائمة في سوريا يجب أن تُبنى على "تبادل كامل للرهائن والمعتقلين"، مشيراً إلى أن الجهود جارية حالياً لاستكمال الترتيبات اللوجستية اللازمة لتنفيذ هذا البند.

يذكر أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، قد دعا مساء أمس السبت، العشائر البدوية السنية إلى "الالتزام الكامل" بوقف إطلاق النار، بهدف إنهاء المواجهات المسلحة مع الميليشيات المرتبطة بالدروز، والتي أسفرت عن مئات القتلى وهددت بتقويض مسار المرحلة الانتقالية بعد الحرب.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد أعادت الحكومة السورية نشر قواتها في مدينة السويداء جنوبي البلاد، في محاولة لإعادة فرض النظام، وذلك بعد موجة عنف تخللتها غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع للجيش السوري، قبل التوصل إلى هدنة.

وتجددت الاشتباكات صباح السبت في السويداء بين مسلحين دروز ومقاتلين من القبائل والعشائر العربية.

وفي سياق متصل، توصلت الرئاسة السورية إلى اتفاق مع الأطراف المتحاربة، ينص على وقف شامل لإطلاق النار، دخول مؤسسات الدولة العسكرية إلى المدينة، حل الفصائل المسلحة، تسليم الأسلحة الثقيلة، ودمج المقاتلين ضمن وزارتي الداخلية والدفاع.