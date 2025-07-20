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الصين.. اعتقالات وتحقيقات مع مسؤولين بسبب تلوث وجبات مدرسية بالرصاص

05:52 م الأحد 20 يوليه 2025

الشرطة الصينية

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بكين - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة في مقاطعة جانسو بشمال غربي الصين 6 مشتبه بهم، من بينهم مدير وطاهٍ في روضة أطفال، بعد أن تسببت وجبات مقدمة من المدرسة في ارتفاع غير طبيعي لمستويات مادة الرصاص في دم الأطفال.

وأصدرت الحكومة الإقليمية بيانا بعد التحقيق في القضية التي تبين خلالها أن 247 طفلا لديهم مستويات غير طبيعية من الرصاص في دمائهم نتيجة تناول وجبات تحتوي على أصباغ، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتجري لجنة التفتيش التأديبي الإقليمية تحقيقا مع 10 مسؤولين حكوميين، من بينهم رئيس ونائب رئيس لجنة الصحة في مقاطعة جانسو، بالإضافة إلى أمين الحزب الشيوعي ورئيس بلدية تيانشوي ونوابه.

ويواجه المسؤولون المعنيون اتهامات بالتقصير والإهمال في أداء مهامهم، إلى جانب تلقي رشاوى.

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الشرطة الصينية مقاطعة جانسو تلوث وجبات مدرسية مادة الرصاص
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