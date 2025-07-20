(وكالات)

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضخمة بقيمة 10 مليارات دولار ضد شركة "داو جونز"، المالكة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ومالكها روبرت مردوخ، على خلفية مقال نشرته الصحيفة زعمت فيه أن ترامب أرسل بطاقة تهنئة ذات طابع "فج" إلى رجل الأعمال المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين عام 2003.

وفي الدعوى التي وصفها بـ"القوية"، اتهم ترامب الصحيفة بتشويه سمعته وانتهاك قوانين التشهير، مؤكدًا أن المذكرة المنسوبة إليه "مزيفة بالكامل".

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "لقد قدمنا للتو دعوى قانونية قوية ضد كل من شارك في نشر هذا المقال الكاذب والخبيث والمشين في الصحيفة عديمة القيمة المعروفة باسم وول ستريت جورنال".

وأضاف ترامب: "آمل أن يكون روبرت مردوخ وأصدقاؤه مستعدين لساعات طويلة من الإفادات والشهادات التي سيتعين عليهم تقديمها في هذه القضية".

ووفقًا للصحيفة، فإن الرسالة المزعومة كانت مطبوعة داخل رسمة لامرأة عارية مرسومة بخط اليد بقلم تخطيط سميك، وتتضمن نصًا مكتوبًا على شكل حوار تخيلي بين ترامب وإبستين، بصيغة الغائب، وتنتهي بعبارة: "الصديق شيء رائع... عيد ميلاد سعيد، وليكن كل يوم سرًا جميلًا جديدًا".

لكن ترامب نفى تمامًا صحة تلك الرواية، قائلًا: "هذه ليست كلماتي، ولا طريقتي في الحديث. كما أنني لا أرسم صورًا".

وتأتي هذه الدعوى القضائية بالتزامن مع طلب وزارة العدل الأميركية من قاضٍ فيدرالي رفع السرية عن مواد متعلقة بقضية إبستين، وسط ضغوط متزايدة تتعرض لها إدارة ترامب بشأن تعاملها مع الملف.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم شركة "داو جونز" في بيان: "نثق تمامًا في دقة تقاريرنا وسندافع بقوة ضد أي دعوى قضائية".