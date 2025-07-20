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نتنياهو يعاني من التهاب في الأمعاء نتيجة تناول طعام فاسد

04:43 م الأحد 20 يوليو 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو شعر بوعكة خلال الليل وخضع لفحص طبي في منزله أجراه مدير قسم الأمراض الباطنية في مستشفى هداسا عين كارم، وتبين أنه يعاني من التهاب في الأمعاء نتيجة تناول طعام فاسد.


وأفاد مكتب رئيس الوزراء، في بيان اليوم الأحد، بأن نتنياهو خضع لفحوصات إضافية، وُصفت حالته على إثرها بأنها جيدة، ويتلقى في هذه الأثناء علاجًا وريديًا لتعويض السوائل بعد تعرضه لحالة جفاف رافقت المرض، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.


وذكر البيان، أن رئيس الوزراء سيمكث في منزله للراحة لمدة 3 أيام بناءً على توصيات الأطباء، وسيواصل إدارة شؤون الحكومة من هناك.

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمراض الباطنية مستشفى هداسا عين كارم
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