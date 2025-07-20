مصر ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية وحركة ٢٣ مارس

(وكالات)

رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، بالتوقيع على إعلان المبادئ بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة ٢٣ مارس الذي تم التوصل إليه بالدوحة، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة.

كما أعربت مصر عن تطلعها أن يُشكل الإعلان خطوة بناءة نحو تحقيق السلام الشامل والدائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد، ويُعزز من دعائم السلم والأمن على المستوى الإقليمي وتثمن مصر الدور الذي اضطلعت به قطر والولايات المتحدة في تيسير الحوار بين الطرفين.

وأعادت مصر التأكيد على موقفها الثابت الداعم لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتسوية النزاعات عبر الطرق السلمية.