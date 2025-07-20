الرئاسة الروحية لدروز سوريا ترحب بإدخال المساعدات للسويداء

وكالات

رحبت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في سوريا بالمساعدات الإنسانية الواردة إلى محافظة السويداء المنكوبة عبر المنظمات والجهات الدولية.

ودعت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز، في بيان اليوم الأحد، إلى الوقف الفوري للهجوم "الغاشم" على محافظة السويداء جنوبي سوريا، مؤكدة أنه لا خلاف لها مع أحد على أي أساس ديني أو عرقي.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، عن إرسال قافلة مساعدات طبية كبيرة إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا، وذلك بعد أيام من تعذر دخولها بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، وفق ما أعلنته الجهات الرسمية في دمشق.

وقالت الوزارة، إن حكمت الهجري، الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، يرفض دخول الوفد الحكومي الرسمي برفقة قافلة المساعدات إلى محافظة السويداء، وفقًا لما نقله "تلفزيون سوريا".

وتضم القافلة 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، إلى جانب فرق طبية متخصصة ذات جاهزية عالية، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية، بهدف دعم القطاع الصحي في المحافظة التي شهدت تدهورًا حادًا في الخدمات خلال الأسابيع الماضية.