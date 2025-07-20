تحذير من احتمالية تعرض شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية لتسونامي

موسكو - (أ ب)

أصدر مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ، اليوم الأحد، تحذيرا لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية من احتمال وقوع تسونامي بعدما وقع زلزالان قبالة الساحل الروسي على المحيط الهادئ، أحدهما بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر.

ووقع الزلزال الأكبر على عمق 20 كيلومترا، وعلى بعد 144 كيلومترا شرق مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، التي يبلغ عدد سكانها 180 ألف نسمة.

وسٌجل قبل ذلك بدقائق قليلة، زلزال آخر بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر في مكان قريب.