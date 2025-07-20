زعيم دروز سوريا يرفض دخول وفد حكومي برفقة قافلة المساعدات للسويداء

وكالات

قالت وزارة الصحة السورية، إن حكمت الهجري، الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، يرفض دخول الوفد الحكومي الرسمي برفقة قافلة المساعدات إلى محافظة السويداء.

وأرسلت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، قافلة مساعدات طبية إلى محافظة السويداء، تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع فرق طبية متخصصة وعالية الجهوزية، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن وزير الصحة الدكتور مصعب العلي قوله، إن القافلة تم تجهيزها منذ عدة أيام ولم تستطع الدخول إلى السويداء، بسبب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم الدعم لكل من يحتاجه على كامل الجغرافية السورية.

ولفت العلي إلى أن تحرك القافلة اليوم جاء في ظل التطورات التي حصلت منتصف ليلة الأمس، بعد نجاح قوى الأمن بإخراج مقاتلي العشائر وتطبيق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه، الأمر الذي أدى إلى إنشاء ممرات آمنة يتم استخدامها اليوم للوصول إلى المشفى الوطني بالسويداء، لتقديم المساعدات لأبناء الشعب السوري ولكل من يستحقها.