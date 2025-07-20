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استشهاد 12 فلسطينيًا خلال استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات

01:48 م الأحد 20 يوليو 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، هجومًا مباشرًا على تجمعات من المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية في شمال وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين في منطقة السودانية شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص على الفور، فيما أُصيب عدد آخر بجروح بعضها خطير.

كما استهدفت قوات الاحتلال، موقعًا آخر لتوزيع المساعدات قرب مركز الشاكوش شمال مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين كانوا ضمن الحشود التي تنتظر وصول المساعدات الإغاثية.

وتُظهر الإحصاءات أن عدد شهداء "طوابير المساعدات" ارتفع إلى 891 شهيدًا وأكثر من 5,754 جريحًا.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 58,765 شهيدًا و140,485 مصابًا، في وقت يواجه فيه القطاع كارثة إنسانية خانقة وسط تحذيرات دولية من تفاقم المجاعة وتدهور الأوضاع الصحية.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي المساعدات لمساعدات الإنسانية قطاع غزة
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