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جيش الاحتلال يوسع عملياته في جباليا ويأمر بإخلاء مناطق بدير البلح

12:52 م الأحد 20 يوليو 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، أن قوات اللواء 401 التابعة للفرقة 162 تواصل توسيع عملياتها البرية في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، بزعم استهداف بنى تحتية ومواقع لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأوضح أدرعي أن القوات دمرت "مئات المباني" التي زعم أنها استخدمت لأغراض عسكرية، وعثرت على كميات من الأسلحة، إضافة إلى تدمير أنفاق تحت الأرض يصل طولها إلى 2.7 كيلومتر وعمقها إلى 20 مترًا.

وتابع أن القوات الهندسية قامت بتفجير هذه الأنفاق، في وقت تواصل فيه وحدات ما يُعرف بـ"القيادة الجنوبية" عملياتها العسكرية في القطاع، تحت ذريعة الدفاع عن مستوطني غلاف غزة.

وفي السياق ذاته، وجه جيش الاحتلال نداءً إلى سكان جنوب غرب مدينة دير البلح، وتحديدًا البلوكات 130، 132 حتى 134، 136 حتى 139، و2351، بما في ذلك من يتواجدون داخل الخيام، مطالبًا بإخلاء المنطقة على الفور والتوجه جنوبًا نحو منطقة "المواصي".

(وكالات)

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، أن قوات اللواء 401 التابعة للفرقة 162 تواصل توسيع عملياتها البرية في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، بزعم استهداف بنى تحتية ومواقع لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأوضح أدرعي أن القوات دمرت "مئات المباني" التي زعم أنها استخدمت لأغراض عسكرية، وعثرت على كميات من الأسلحة، إضافة إلى تدمير أنفاق تحت الأرض يصل طولها إلى 2.7 كيلومتر وعمقها إلى 20 مترًا.

وتابع أن القوات الهندسية قامت بتفجير هذه الأنفاق، في وقت تواصل فيه وحدات ما يُعرف بـ"القيادة الجنوبية" عملياتها العسكرية في القطاع، تحت ذريعة الدفاع عن مستوطني غلاف غزة.

وفي السياق ذاته، وجه جيش الاحتلال نداءً إلى سكان جنوب غرب مدينة دير البلح، وتحديدًا البلوكات 130، 132 حتى 134، 136 حتى 139، و2351، بما في ذلك من يتواجدون داخل الخيام، مطالبًا بإخلاء المنطقة على الفور والتوجه جنوبًا نحو منطقة "المواصي".

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جيش الاحتلال جباليا دير البلح قطاع غزة
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